Samsung Galaxy Tab S10 FE sta arrivando: l'indizio che non lascia dubbi

Aumentano le indiscrezioni riguardanti il prossimo Samsung Galaxy Tab S10 FE, non solo grazie ai render in alta risoluzione che ne anticipano il design.

Il tablet ha già ottenuto la certificazione da parte di un’autorità di regolamentazione sudcoreana e, più recentemente, dalla Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti, segno di un lancio più che mai imminente da parte di Samsung.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy Tab S10 FE ed S10 FE+

Immagini

Le varianti globali e statunitensi del Samsung Galaxy Tab S10 FE sono state approvate dalla FCC con i numeri di modello SM-X528U (per il mercato USA) e SM-X526B (per il mercato globale). Entrambe le versioni supportano il Wi-Fi 802.11ax e le bande 5G FR1 con frequenze sub-6GHz, oltre ad essere compatibili con la S Pen e la ricarica rapida da 45W. Tuttavia, i documenti della FCC non rivelano ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del tablet.

Secondo i rumor condivisi finora, la serie Samsung Galaxy Tab S10 FE includerà due modelli: l’unità standard e una variante Plus. La prima dovrebbe essere equipaggiata con uno schermo da 10,9 pollici con risoluzione di 2.304 x 1.440 pixel, mentre l’alternativa Plus avrebbe a bordo un display più grande da 13,1 pollici con risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel. Entrambi i tablet sarebbero alimentati dal chipset Exynos 1589 e disponibili in configurazioni con 8GB o 12GB di RAM e 128GB o 256GB di storage.

Per quanto riguarda le fotocamere, si parla di un singolo sensore posteriore da 13 MP e una lente frontale da 12 MP. Tra le altre caratteristiche dei Samsung Galaxy Tab S10 FE spiccano gli altoparlanti stereo, uno scanner per impronte digitali e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. L’autonomia verrebbe garantita da una batteria da 8.000 mAh per il modello base e da un modulo più capiente da 10.090 mAh per la versione Plus.

Ricordiamo infine che sia Samsung Galaxy Tab S10 FE che l’S10 FE+, sempre secondo le informazioni apprese fino a questo momento, arriveranno con l’interfaccia One UI 7 preinstallata, seguendo le orme dei recenti smartphone della serie Galaxy A.