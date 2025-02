Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus: una certificazione rivela la data di lancio?

Il web è in fermento per l’ultimo leak su Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Questo nuovo tablet Fan Edition di Samsung promette di portare un’esperienza utente avanzata a un prezzo competitivo. Dopo le prime indiscrezioni sulla dimensione del display, ora emergono ulteriori dettagli, tra cui una possibile finestra di lancio, grazie a una recente certificazione.

Nessuna specifica tecnica, ma c’è un’immagine

Nel corso della settimana, un leak ha rivelato che il Galaxy Tab S10 FE Plus sarà dotato di un display da 13,1 pollici. Ora, il dispositivo è tornato sotto i riflettori dopo essere apparso nel database di SafetyKorea, una piattaforma di certificazione sudcoreana.

Secondo l’elenco emerso, sono stati identificati due numeri di modello: SM-X620 e SM-X620N. Questi codici suggeriscono che si tratti del Galaxy Tab S10 FE Plus e della sua variante destinata al mercato sudcoreano.

Sebbene la certificazione non fornisca dettagli sulle specifiche tecniche, ha incluso una foto dal vivo che mostra la parte frontale del dispositivo. L’immagine rivela solamente le cornici del display e una fotocamera selfie posizionata al centro della cornice superiore.

Nonostante il mistero che ancora avvolge molte delle sue specifiche, i leak suggeriscono che entrambi i modelli della serie Galaxy Tab S10 FE potrebbero offrire fino a 12GB di RAM e 256GB di storage.

Inoltre, Samsung specifica sulla pagina della serie Galaxy Tab S10, tra le clausole dell’accesso gratuito per un anno a Goodnotes, che potranno usufruirne solo i partecipanti USA “che acquistano e attivano un dispositivo della serie Tab S10 o Tab S10 FE entro il 31/07/2025”. Questo suggerisce che la serie Tab S10 FE potrebbe arrivare prima della fine di luglio. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali.