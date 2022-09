Samsung Galaxy Tab Active4 Pro UFFICIALE, per lavoratori in movimento

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro, presentato ufficialmente dall’azienda sudcoreana, è un tablet versatile, resistente e maneggevole, in grado di assicurare la massima produttività anche al di fuori dell’ufficio.

Con una solidità di livello militare, funzioni avanzate e la piattaforma di sicurezza Samsung Knox, il dispositivo è stato progettato per affrontare al meglio la pressione del lavoro in mobilità.

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il tablet di Samsung si distingue per la sua struttura sottile e leggera. Un dispositivo estremamente portabile, per l’uso fuori dall’ufficio, nelle vendite o sul campo. Dotato di vetro Corning Gorilla Glass 5, lo schermo di Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è superiore ad altri vetri rinforzati chimicamente per quanto riguarda la resistenza ai graffi e ai danni. Può inoltre sopportare cadute fino ad un metro o, con la cover protettiva fornita in dotazione, fino ad 1,2 metri. Come ulteriore livello di protezione, l’apparecchio e la sua S Pen integrata sono classificati IP68 per la resistenza alla polvere ed all’acqua. Il dispositivo è inoltre conforme alla normativa MIL-STD-810H per sopravvivere ad altitudini, temperature, vibrazioni e umidità tra le più estreme.

Come precisato inizialmente, Samsung Galaxy Tab Active4 Pro è stato progettato per facilitare il lavoro di chi opera in prima linea e sul campo, includendo numerose funzioni adatte ai loro ambienti specifici. La mappatura dei tasti consente alle aziende di programmare i comandi del dispositivo in base alle proprie esigenze, per avviare rapidamente le applicazioni business-critical o quelle più utilizzate con la semplice pressione di un clic. La sensibilità tattile del display è regolabile anche per l’uso con i guanti, in modo che i lavoratori possano utilizzare il dispositivo senza mettere a rischio la loro salute o sicurezza. Specie all’interno dei cantieri, può essere difficile ascoltare i suoni del dispositivo: Samsung Galaxy Tab Active4 Pro risolve il problema con un significativo aumento del volume massimo, in modo che i lavoratori possano sentire forte e chiaro in ogni circostanza.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche vere e proprie, Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro si caratterizza per dimensioni di 242,9 x 170,2 x 10,2 mm, un peso di 674 grammi e monta un display LCD da 10,1 pollici con risoluzione pari a 1920×1200 pixel. A bordo troviamo poi il sistema operativo Android 12. Rispondono all’appello una fotocamera posteriore da 13MP con Flash LED ed una fotocamera frontale da 8MP. In merito alla configurazione, segnaliamo 6GB di memoria RAM e 128GB di storage espandibili con microSD fino ad 1TB (a tal proposito, ti consigliamo l’ottima microSD SanDisk Ultra da 128GB ad un prezzo di appena 19 euro grazie al 37% di sconto su Amazon).

Rispondono all’appello anche il processore Octa Core Qualcomm SM7325-2-AB ed una batteria da 7600mAh. Perfetta compatibilità con le reti 5G e Wi-Fi 6. Da menzionare poi l’ingresso USB Type-C, i due microfoni integrati ed il sistema Dolby Atmos. Tenendo conto che tali caratteristiche potrebbero variare in base al mercato considerato, il nuovo Samsung Galaxy Tab Active4 Pro sarà presto disponibile in Italia a partire da € 879,00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.