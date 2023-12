Samsung Galaxy Tab Active 5 certificato e pronto al debutto

In queste ore apprendiamo che Samsung sta per svelare un nuovo tablet rugged nel mercato internazionale; si chiamerà Galaxy Tab Active 5 ed ha appena ottenuto la certificazione presso un noto ente (il TDRA). Sappiamo che, unitamente a ciò, il device ha già ricevuto altre certificazioni pertanto il debutto è alle porte.

Samsung Galaxy Tab Active 5: cosa sappiamo?

Per chi non lo sapesse, la line-up Galaxy Tab Active è una serie di tablet rugged, con un design industriale molto robusto e che vanta caratteristiche tecniche pensate per chi deve portare in giro il device in luoghi non proprio sicuri. I terminali sono certificati IP68, son resistenti alle cadute, resistono all’altitudine, alle alte temperature (o alle basse) e così via. Vanno benissimo in settori come l’edilizia, l’assistenza sul campo e la sanità.

Il modello in questione è emerso online (si parla della variante classic) e verrà lanciato in due configurazioni: una solo Wi-Fi (SM-X300) e una con il modem 5G (SM-X306B). Il design della versione basica non dovrebbe discostarsi troppo da quello che abbiamo visto con la generazione precedente; per fortuna, hanno la S Pen compresa nella scocca del terminale.

Sul fronte delle specifiche invece, si ipotizza che la variante classic disporrà di un processore Exynos 1380 coadiuvato da 4 GB di RAM, da 128 GB di memoria (espandibile mediante microSD), di una batteria da 4900 mAh con fast charge da 15W via cavo e supporterà la S Pen. Sicuramente il modello “Pro” vanterà caratteristiche più elevate e sarà anche più generoso sul fronte delle dimensioni.

