Samsung Galaxy Tab A9+: sconto FOLLE del 18% su Amazon

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente speciale e degna di nota; di fatto, l’ottimo Samsung Galaxy Tab A9+, un tablet spettacolare dalle prestazioni eccellenti, con una scheda tecnica all’avanguardia, un display ampio e risoluto (da circa 11 pollici con tecnologia TFT LCD PLS), modem Wi-Fi al seguito, 4 GB di RAM e 64 GB di storage disponibile (ulteriormente espandibile mediante microSD), con una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e un processore da top di gamma, questo gioiello è in super sconto al prezzo folle di soli 189,00€, IVA inclusa. Il modello in questione è in colorazione Navy ma volendo c’è anche la tinta Graphite, semplicemente unica.

Samsung Galaxy Tab A9+: ecco perché comprarlo

Il tablet di Samsung è un vero best buy; è un prodotto di fascia media che costa pochissimo su Amazon. Pensate che il prezzo di listino sarebbe di 259,00€ ma voi potrete risparmiare oltre il 18% sul valore complessivo del prodotto. C’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con il servizio di Prime, ma non finisce qui. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamenti) e potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Questo dispositivo ha uno schermo raffinato, elegante e moderno, che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Il frame è in metallo ed è super resistente e robusto. Ci sono speaker di qualità per un audio dinamico di altissimo pregio. Non di meno, sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon di fascia media che promette prestazioni eccellenti in ogni contesto. In più ci sono 4 GB di RAM e ben 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD fino a 1 TB. Con u prezzo di soli 189€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete lasciarvi sfuggire questo meraviglioso Samsung Galaxy Tab A9+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.