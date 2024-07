Samsung Galaxy Tab A9+ in REGALO per il Prime Day

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un ottimo tablet Android con ecosistema Samsung in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti che vogliono produttività e intrattenimento senza rinunce. Oggi è in offerta regalo a soli 185€, invece di 309€. Stiamo parlando di un minimo storico.

L’offerta è disponibile su Amazon solo in occasione del Prime Day, il 16 e il 17 luglio, e fino a esaurimento scorte. Ovviamente, puoi accedere a questo prezzo solo se sei iscritto al servizio Prime che ti assicura anche la consegna gratuita in tempi velocissimi direttamente a casa tua.

Samsung Galaxy Tab A9+: molto più di un tablet

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è molto più di un semplice tablet, è un compagno di avventure sia per lavoro che per scuola o intrattenimento. Il vantaggio è che la sua scocca di metallo leggero protegge un display da 11 pollici abbastanza ampio per goderti al meglio i contenuti, ma non troppo grande da svantaggiare la portabilità.

Inoltre, con 8GB di RAM e 128GB di ROM hai fluidità nella gestione di app e giochi, anche in multitasking, e tanto spazio di archiviazione per installare ciò che vuoi e conservare tutti i tuoi ricordi. Il processore Qualcomm Snapdragon garantisce prestazioni elevate in qualsiasi momento.

La batteria da 7040 mAh offre un’ampia autonomia, per non lasciarti a piedi quando sei lontano da casa. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 185€, invece di 309€.