Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta a meno di 200€ su Amazon: è un BEST BUY (8/128 GB)

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il tablet di Samsung, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 199 euro con la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage che può essere acquistata anche in 5 rate mensili e che viene venduta direttamente da Amazon. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A9+: un best buy tra i tablet

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un ottimo tablet Android. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 7.040 mAh. Il tablet è dotato del sistema operativo Android 14 che viene personalizzato dall’interfaccia utente OneUI.

Il tablet di Samsung è la scelta giusta per acquistare un modello completo e di alta qualità a meno di 200 euro. La versione in offerta è quella dotata di connettività Wi-Fi ma c’è anche una variante 5G che costa qualche decina di euro in più (sconsigliata, invece, la versione base con 4 GB di RAM e 64 GB di storage).

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ al prezzo scontato di 199 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili con carta di debito. Il tablet è venduto direttamente da Amazon. L’offerta è disponibile qui di sotto.