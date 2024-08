Samsung Galaxy Tab A9+, il prezzo è ottimo: su Amazon a solo 192,00 euro

Il Samsung Galaxy Tab A9+ del 2023, attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 192,00 euro (con uno sconto del 38% rispetto al prezzo originale di 309,00 euro), rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un tablet di qualità a un costo accessibile.

Il tablet è equipaggiato con un display TFT LCD PLS da 11,0 pollici, che offre una buona qualità visiva con colori accurati e ampi angoli di visione. Complessivamente, la qualità del display è ottima e offre una buona versatilità: dalla produttività all’intrattenimento, passando per la lettura degli ebook.

Dal punto di vista delle prestazioni, il tablet è alimentato dal processore Qualcomm SM6375, un chip octa-core che offre prestazioni solide per le attività quotidiane, come la navigazione web, il multitasking leggero e l’uso di applicazioni comuni. Con 8 GB di RAM, il dispositivo gestisce con facilità il multitasking, permettendo di passare da un’app all’altra senza rallentamenti significativi. Inoltre, la memoria interna da 128 GB offre ampio spazio per archiviare applicazioni, foto e video, con la possibilità di espansione tramite scheda microSD.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è dotato di una batteria da 7.040 mAh, che garantisce un’ottima autonomia, ideale per lunghe sessioni di utilizzo senza la necessità di frequenti ricariche. Questo lo rende perfetto per chi cerca un dispositivo da portare in viaggio o da usare durante tutta la giornata senza preoccupazioni.

Il tablet viene fornito con Android 13, l’ultima versione del sistema operativo di Google, che offre un’interfaccia utente moderna e fluida, con accesso a tutte le ultime funzionalità e miglioramenti in termini di sicurezza e prestazioni.

In sintesi, con uno sconto del 38%, il Samsung Galaxy Tab A9+ rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo ora per averlo al miglior prezzo!