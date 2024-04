Samsung Galaxy Tab A9, che prezzo! Su Amazon è tuo a 129,40€

Il Samsung Galaxy Tab A9 è un tablet di livello entry-level notevolmente accessibile e funzionale, ideale per gli utenti che cercano un dispositivo per l’uso quotidiano senza esigenze particolarmente elevate in termini di prestazioni di gioco avanzate o di utilizzo intensivo di applicazioni pesanti.

Il Galaxy Tab A9 è equipaggiato con un display LCD da 8,7 pollici con una risoluzione di 800×1340 pixel e un refresh rate di 60Hz, offrendo una qualità dell’immagine adeguata per la visione di contenuti multimediali e la navigazione web. Alimentato dal chipset MediaTek Helio G99, il dispositivo dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile fino a 1 TB tramite microSD, permettendo una discreta gestione delle applicazioni di base e dello spazio di archiviazione​.

Per quanto riguarda le capacità fotografiche, il Tab A9 è dotato di una fotocamera posteriore da 8 megapixel con autofocus e una fotocamera frontale da 2 megapixel, che supportano l’utente nelle videochiamate e nelle foto rapide​. L’audio è ottimo, grazie agli speaker stereo realizzati in collaborazione con AKG e al supporto allo standard Dolby Atmos.

Il tablet è dotato di una batteria da 5100 mAh, che dovrebbe assicurare un uso moderato per tutto il giorno senza necessità di ricariche frequenti. Dal punto di vista del software, il Galaxy Tab A9 viene fornito con Android 13 e l’interfaccia OneUI 5.1, offrendo un’esperienza utente fluida e personalizzabile. Samsung promette aggiornamenti del sistema operativo per almeno due versioni future (Android 14 e Android 15), oltre a aggiornamenti di sicurezza per quattro anni. Decisamente niente male!

