Samsung Galaxy Tab A9+ da 11 pollici a SOLI 148€ è una ROBA da MATTI

Hai deciso di acquistare un tablet che abbia ottime prestazioni ma non vuoi spendere un’esagerazione? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ da 11 pollici a soli 148,49 euro, anziché 164,99 euro. Per ottenere questo sconto inserisci il codice promozionale MENO10ESTATE al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ulteriore ribasso del 10% su un prezzo già scontato e ti porti a casa un tablet spettacolare a un prezzo davvero vantaggioso. Non perdere tempo perché ci sono poche unità disponibili e tantissime richieste.

Samsung Galaxy Tab A9+ a costo ridicolo

Non ci sono dubbi, in questo momento Samsung Galaxy Tab A9+ è il migliore tablet Android che puoi acquistare. Ha un rapporto qualità prezzo senza precedenti. Ovviamente non è solo il costo basso a renderlo un ottimo acquisto ma le sue caratteristiche eccellenti. Gode di un display TFT da 11 pollici e un peso di appena 480 grammi.

È dotato di un processore Octa-core e in questa versione avrai 4 GB di RAM e una memoria interna da 64 GB che potrai espandere con una scheda microSD fino a 1 TB. Possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP. Inoltre è dotato di una super batteria da 7040 mAh che si ricarica in fretta.

Se stai ancora leggendo allora sappi che non c’è più tempo per farlo. Piuttosto vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 148,49 euro, anziché 164,99 euro. Per ottenerlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale MENO10ESTATE al momento del pagamento. Lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.