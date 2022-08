Samsung Galaxy Tab A8, tablet POTENTE e valido a prezzo REGALO (eBay)

Sei alla ricerca di un device da affiancare al potente computer di casa ma non sai quale scegliere? Quest’oggi l’ottimo tablet di fascia media Samsung Galaxy Tab A8 crolla di prezzo con una offerta di eBay che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando ti arriva a casa in pochissimo tempo e soprattutto al prezzo più economico sul web.

Ad appena 203€, infatti, il tablet del colosso sudcoreano è ricco di feature pensate per soddisfare tutte le tue personali esigenze da ogni punto di vista: lo puoi sfruttare per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, leggere, guardare video, fare video chiamate e molto altro.

Samsung Galaxy Tab A8 crolla su eBay al prezzo più basso di sempre

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel piacevole, il tablet di Samsung monta un bellissimo display da 10.5 pollici con cornici sottili e una buona calibrazione dei colori. Sotto il cofano un potente processore octa core avvia in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre la batteria da 7040 mAh è sempre a tua disposizione per assicurarti ore e ore di utilizzo senza mai timore di restare a secco proprio sul più bello.

Inoltre, nonostante il prezzo molto economico, il tablet è uno dei pochi che in questa fascia di prezzo offre il pieno supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza audio ricca e profonda grazie a quattro altoparlanti.

Metti subito nel carrello il validissimo tablet di Samsung fintanto che è ancora in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre. Inoltre, ti ricordiamo che se lo acquisti su PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.