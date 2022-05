Samsung Galaxy Tab A8, tablet bello e potente a prezzo REGALO (-34%)

Inutile girarci intorno: l’offerta di Amazon di oggi sull’ottimo tablet Samsung Galaxy Tab A8 è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un device economico ma con un bel design e un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

Il device di Samsung crolla di prezzo grazie al 34% di sconto: puoi farlo tuo fin da subito ad appena 186€, un prezzo quasi regalato considerando le caratteristiche del tablet e la qualità costruttiva.

Samsung Galaxy Tab A8 crolla di prezzo su Amazon con il 34% di sconto

Samsung Galaxy Tab A8 è dotato di un telaio robusto con un bel look & feel, mentre frontalmente trova posto un ampio pannello da 10.5 pollici ad altissima risoluzione con una buona calibrazione dei colori e ampi angoli di visuale che ti permetteranno di utilizzarlo in ogni situazione. Sotto la scocca è presente un potente processore octa core di ultima generazione con 4 GB di RAM e 64 GB per darti modo di utilizzare tutte le app di cui hai bisogno senza alcun compromesso, mentre la batteria di lunga durata da 7040 mAh è sempre al tuo fianco per darti modo di utilizzarlo per tante ore senza temere di restare senza autonomia.

Il device è perfetto anche per ascoltare contenuti multimediali di ogni genere per via del supporto Dolby Atmos; il tablet, infatti, è uno dei pochi di fascia economica a montare quattro speaker per offrirti un’esperienza di ascolto completa e appagante.

A questo prezzo in offerta si tratta di un’occasione che non puoi farti assolutamente scappare; pertanto, metti subito nel carrello il tablet del colosso sudcoreano per riceverlo in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.