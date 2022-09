Samsung Galaxy Tab A8: prezzo BOMBA per un tablet che non delude

Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet entry level perfetto per chi non vuole spendere una cifra importante, ma senza rinunciare ad un dispositivo potente e versatile. In più oggi Amazon lo sta mettendo in offerta al 31% in meno. Per cui compra subito Samsung Galaxy Tab A8 a soli 172 euro.

Grande schermo da 10.5 pollici per poter vedere film o serie TV. Buone prestazioni con i suoi 3GB di RAM e 32GB di archiviazione espandibili fino a 1T con MicroSD.

A questo prezzo è difficile trovare anche solo uno smartphone, figuriamoci un Tablet. Se poi aggiungiamo il fatto che è Samsung, una marca leader nel settore, e che Amazon lo sta proponendo in offerta, allora siamo di fronte a un ottimo affare. Metti subito nel carrello Samsung Galaxy Tab A8 a soli 172 euro, anziché 249,90 euro.

Samsung Galaxy Tab A8: bellissimo design e grande batteria

Sicuramente Samsung Galaxy Tab A8 si fa apprezzare per il suo design moderno ed elegante, con scocca in metallo di appena 6,9 mm. Nonostante i soli 508 grammi offre un grande display da 10.5 pollici con la cornice simmetrica di 10,2 mm.

Gode di 4 altoparlanti Dolby Atmos con potente audio surround e un processore octa-core abbinato a 3GB di RAM. La grande capacità della batteria da 7,040 mAh, ti permetterà di usarlo appieno e non doverlo sempre ricaricare. Grazie poi alla ricarica veloce da 15W ti basterà poco per averlo di nuovo al massimo.

Infine, Galaxy Tab A8, include la funzione multi finestra che ti darà la possibilità di dividere a metà lo schermo e fare due cose contemporaneamente.

Se hai bisogno di un tablet, per te o per i tuoi figli, la cui cifra non incida eccessivamente sul bilancio, allora questo dispositivo fa al caso tuo. Metti nel carrello Samsung Galaxy Tab A8 a soli 172 euro, in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.