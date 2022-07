Samsung Galaxy Tab A8, il tablet dei tuoi sogni a prezzo WOW (-22%)

Se hai bisogno di un dispositivo secondario da affiancare al tuo computer principale e sei tentato dall’idea di acquistare un tablet valido e dal prezzo giusto, l’ottimo e versatile Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su Amazon con il 22% di sconto che lo fa crollare a un prezzo impossibile da ignorare.

Ad appena 249€, infatti, il device del colosso sudcoreano è in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo di buon livello e in grado di soddisfare le tue esigenze personali in qualunque momento.

Samsung Galaxy Tab A8 è il tablet economico che stavi aspettando, ora in sconto su Amazon

Lo puoi utilizzare senza riserve per navigare in rete, studiare, lavorare, giocare, chattare con i tuoi amici oppure per guardare video su YouTube oppure gli episodi della tua serie TV preferita sulle maggiori piattaforme di streaming.

Frontalmente è presente un ampio e valido pannello da 10.5 pollici ad altissima risoluzione con una buona luminosità e calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano trova posto un potente processore octa core in grado di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza mai un tentennamento. Il tablet di Samsung è anche ideale da utilizzare senza riserve per molte ore al giorno, merito della batteria da 7040 mAh con una perfetta ottimizzazione.

Inoltre, Samsung Galaxy Tab A8 è uno dei pochissimi tablet di fascia economica a vantare anche il pieno supporto al Dolby Atmos per un’esperienza di ascolto che ti lascerà senza fiato, non ti basta?

Prendi al volo questa ottima offerta di Amazon e metti subito nel carrello il tablet di fascia media di Samsung fintanto che può essere tuo con il 22% di sconto. Ha tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze e ti arriva a casa in appena un giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

