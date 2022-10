Samsung Galaxy Tab A8: a QUESTO PREZZO è il tablet low cost da comprare

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet Android economico e completo, con specifiche tecniche in grado di garantire ottime prestazioni. Grazie all’attuale offerta Amazon per i clienti Prime, il tablet di Samsung è davvero imperdibile. Se state cercando un tablet economico, per l’intrattenimento o per lo studio, il Galaxy Tab A8 può davvero fare al caso vostro.

Grazie alle offerte esclusive Prime, infatti, il Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile a 169 euro invece che a 249,90 euro. Il modello in offerta è la versione base 3/32 GB, ideale per un utilizzo base a 360 gradi. Questo modello, per gli account abilitati, è acquistabile anche in 5 rate senza interessi (33,80 euro al mese). Da notare che in offerta c’è anche la versione 4/128 GB proposta a 236 euro.

Samsung Galaxy Tab A8: il tablet giusto per chi vuole spendere poco grazie alla nuova offerta Amazon

Per chi è in cerca di un tablet economico e completo che sia il prodotto giusto per un utilizzo a 360 gradi, per studio e intrattenimento, soprattutto per i più piccoli, il Samsung Galaxy Tab A8 è la scelta ideale. Con l’offerta riservata ai clienti Amazon Prime, inoltre, scegliere questo tablet è ancora più conveniente.

Il tablet presenta un display LCD da 10,5 pollici con risoluzione Full HD, ideale per la fruizione di contenuti di intrattenimento e sufficiente grande anche per consultare file PDF e studiare. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Unisoc Tiger T618, una delle proposte più performanti per la fascia di prezzo, che viene supportato da una batteria da 7.040 mAh. A completare le specifiche troviamo quattro speaker stereo, una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e una posteriore da 8 Megapixel.

Grazie alla nuova offerta Amazon, disponibile fino alla mezzanotte di oggi, il Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile a partire da 169 euro invece che da 249,90 euro. Per gli utenti più esigenti c’è anche la versione 4/128 GB all’ottimo prezzo di 236 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.