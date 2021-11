Samsung Galaxy Tab A8 (2021) è in arrivo

Il nuovo tablet entry level Samsung Galaxy Tab A8 (2021) è appena stato certificato presso il Bluetooth SIG; questo indica che dovrebbe essere lanciato a breve.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021): il debutto è dietro l'angolo

A settembre, l'affidabile informatore Steve Hemmerstoffer ha condiviso i rendering CAD del futuro Galaxy Tab A8 (2021). Sembra che Samsung possa lanciarlo non appena avrà ricevuto l'approvazione dall'autorità Bluetooth SIG oggi.

Presso l'ente per la certificazione Bluetooth SIG, il Galaxy Tab A8 è apparso con il numero di modello SM-X205. L'elenco non contiene informazioni sulle specifiche del dispositivo, ma conferma il supporto per la connettività Bluetooth 5.0.

Specifiche tecniche (RUMOR)

Rapporti recenti hanno rivelato che il Galaxy Tab A8 (2021) sarà dotato di un display TFT da 10,4 pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1920 x 1200 pixel. Si dice che il tablet sia alimentato dall'Unisoc T618, lo stesso che alimenta anche l'HTC A100 che ha debuttato in Russia di recente.

Il tablet dovrebbe essere rilasciato in diverse varianti a seconda del mercato. Potrebbe arrivare con storage da 3 GB di RAM + 32 GB di spazio di archiviazione, in versione 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e con 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di storage. Per ulteriore spazio di archiviazione, sarà dotato di uno slot per schede microSD.

Il Galaxy Tab A8 (2021) avrà una batteria da 7.040 mAh che probabilmente supporterà la ricarica da 15 W. Potrebbe essere presente una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una snapper selfie da 5 megapixel.

Il tablet dovrebbe arrivare solo nelle varianti Wi-Fi e LTE. È probabile che sia disponibile in nuove colorazioni: oro, argento e grigio. Non ci sono notizie sul prezzo di vendita. Ora che il tablet ha ricevuto la certificazione Bluetooth SIG, potrebbe diventare ufficiale alla fine di questo mese o all'inizio di dicembre.