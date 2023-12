Il mitologico Samsung Galaxy Tab A8 128GB a soli 193€ su eBay

Grazie alla nuova campagna Coupon 10% di eBay puoi fare affari spettacolari! Approfitta subito del mitologico Samsung Galaxy Tab A8 da 128GB. Oggi lo acquisti a un prezzo speciale. Mettilo in carrello a soli 193,50 euro, invece di 309,90 euro. Ottieni questo super sconto semplicemente inserendo il Coupon FESTE23 nell’apposita sezione dedicata ai Codici Sconto, prima del check out. Consegna gratuita e possibilità di Tasso Zero sono inclusi nella promozione.

Samsung Galaxy Tab A8 128GB: il tablet che risolve tutto

Hai bisogno di portare con te lavoro, scuola o intrattenimento. Con un display LCD da ben 10,5 pollici il Samsung Galaxy Tab A8 128GB è la scelta perfetta. Grazie al processore Octa-Core in dotazione risulta sempre fluido e affidabile, anche in multitasking. Che sia produttività, gaming o film, questo gioiellino saprà sempre come soddisfare ogni tua esigenza. Inoltre, la scocca in metallo lo rende ancora più resistente in viaggio.

Acquistalo ora a soli 193,50 euro, invece di 309,90 euro. Inserisci il Coupon FESTE23 nell’apposita sezione dedicata ai Codici Sconto per assicurarti questo prezzo. Inoltre, ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.