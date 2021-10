Samsung Galaxy Tab A7: un MOSTRO di tablet a 159€

Samsung Galaxy Tab A7 è perfetto per te, che cerchi un tablet potente, di un brand noto e sicuro, che non costi un patrimonio. Sistema operativo Android 11 (certificato), ampia batteria e super pannello da 10.4″. Grazie agli sconti Amazon del momento, fai il tuo affare e lo porti a casa a 159€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Samsung Galaxy Tab A7: a questo prezzo è un autentico affare

Il perfetto compagno per studiare e lavorare. Grazie all'ampia superficie dello schermo, puoi usarlo per molte ore senza affaticare la vista. Gestione di documenti, videochiamate (fotocamere e microfoni integrati), riproduzione di foto e video e utilizzo di piattaforme per lo smart working e non solo.

Nel tempo libero, sfrutta il suo potenziale per divertirti: guarda un film, gioca online oppure offline, abbina un controller attraverso il Bluetooth e ottieni il massimo dal tuo gioiellino.

Un tablet così versatile è in grado di accompagnarti durante l'intera giornata. Per questo è fondamentale che sia dotato di ampia batteria. Con questo dispositivo, l'autonomia energetica non sarà un problema: ben 7040 mAh a disposizione per non rimanere mai senza energia.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare da Amazon: completa subito l'ordine e accaparrati Samsung Galaxy Tab A7 (con 3GB di RAM e 32GB di storage interno) a 159€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.