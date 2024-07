Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il tablet da comprare adesso su Amazon, lo paghi meno di 121€

Se stai cercando un tablet versatile, compatto e conveniente, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è la scelta perfetta per le tue tasche e esigenze. Lo trovi attualmente disponibile su Amazon a soli 120,23€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; pensa che è un device che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e, di conseguenza, rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque desideri un dispositivo affidabile per l’intrattenimento, lo studio o il lavoro. Ci sono tanti motivi per scegliere un prodotto del genere ma considera che è venduto e spedito da Amazon Prime, pertanto godrai di numerosi vantaggi esclusivi. Il modello in questione è in colorazione grigia e presenta 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante micro SD.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è progettato per essere estremamente portatile. Questo è un gadget compatto e leggero, con uno spessore di soli 8 mm e un peso di 366 grammi, così diventa facile da trasportare ovunque tu vada. Il design compatto lo rende ideale per l’uso quotidiano, sia che tu voglia guardare film, leggere eBook, navigare sul web o lavorare mentre sei in giro al parco, in metro, sui mezzi pubblici o semplicemente sul divano di casa.

Il display WXGA+ da 8,7 pollici offre una qualità visiva nitida e colori vivaci, perfetti per goderti i tuoi contenuti preferiti. Le dimensioni dello schermo sono ideali per un’esperienza di visione confortevole, senza compromettere la portabilità del dispositivo. Sotto la scocca invece, dispone di un potentissimo processore octa-core MediaTek Helio P22T e 4 GB di RAM, così è in grado di offrire prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane. Puoi facilmente eseguire multitasking, navigare in internet e utilizzare le tue app preferite senza problemi di rallentamento. Con 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per foto, video, documenti e app. La batteria da 5100 mAh consente di avere un’ottima autonomia così potrai utilizzare il tablet per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. Infine, c’è una fotocamera posteriore da 8 MP e una selfiecam da 2 MP; sono due lenti ideali per scattare foto e videochiamate di qualità.

A soli 120,23€ su Amazon, ti consigliamo di acquistare oggi stesso il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite perché è uno dei tablet più apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Fallo tuo adesso, a questa cifra è un best buy.