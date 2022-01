Samsung Galaxy Tab A7 Lite a 169€: PERFETTO per DAD e lavoro (Amazon)

L’ottimo tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 64GB è in gran sconto su Amazon a 169€ appena. La soluzione perfetta per la DAD (didattica a distanza) e anche per lavorare da casa. Grazie alle promozioni del momento, non serve investire un patrimonio per attrezzarsi. Completa l’ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: prezzo eccezionale su Amazon

Il momento di prendere il dispositivo che ti serve per studiare o lavorare a distanza è adesso. Tutta al qualità dei prodotti del colosso sud coreano, adesso a un prezzo più che accessibile.

Un ampio pannello da 8,7”: le dimensioni perfette per garantirti un comodissimo utilizzo, senza affaticare gli occhi, ma anche il massimo della libertà di portarlo in giro. Il suo cuore pulsante è un performante processore octa core, supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. A completare il quadro, un’ampia batteria, che ti garantisce utilizzo intenso durante tutta la giornata.

Insomma, un tablet che – anche grazie alla presenza di Android 11 – si rende l’alleato perfetto per studiare in DAD, ma anche per lavorare e divertirsi. Uno strumento versatile, Samsung Galaxy Tab A7 Lite, che non delude le aspettative. Il momento di fare un ottimo affare su Amazon è adesso: completa l’ordine al volo per averlo a 169€ appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.