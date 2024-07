Samsung Galaxy SmartTag2: la confezione da 4 pezzi costa 78€ su Amazon | BEST BUY

La confezione da quattro pezzi di Samsung Galaxy SmartTag2 è protagonista di una nuova offerta Amazon. Grazie alla promozione in corso, è ora possibile acquistare il pack al prezzo scontato di 78 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter acquistare i localizzatori di Samsung con un costo inferiore ai 20 euro a pezzo. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy SmartTag2: ottimo prezzo per il pack da 4

Il Samsung Galaxy SmartTag2 è il localizzatore realizzato dalla casa coreana che consente di individuare la posizione, in modo molto facile, di oggetti di piccole dimensioni, come le chiavi di casa, dispositivi di vario tipo o anche animali domestici.

Ogni localizzatore ha una batteria integrata (sostituibile) con un’autonomia di circa 500 giorni, incrementabili del 40% con la funzione di risparmio energetico. C’è anche la possibilità di sfruttare la certificazione IP67. Grazie alla modalità Smarrito, inoltre, se l’oggetto viene trovato da un’altra persona, chi lo ha ritrovato potrà risalire alle informazioni del proprietario tramite l’NFC.

Grazie all’offerta Amazon in corso in questo momento, il pack da quattro di Samsung Galaxy SmartTag2 è ora acquistabile al prezzo scontato di 78,25 euro. Si tratta di un’offerta ottima, che consente di ridurre a meno di 20 euro il costo per singola unità del localizzatore di Samsung. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.