Samsung Galaxy SmartTag2: il localizzatore smart per non perdere più nulla

Hai mai perso le chiavi, lo zaino o un altro oggetto importante? Con Samsung Galaxy SmartTag2 ritrovarli sarà semplicissimo. Questo localizzatore bluetooth infatti è progettato per tenere sotto controllo i tuoi oggetti importanti ed è studiato per avere una lunga autonomia e resistere agli agenti esterni.

Ti basterà collegare il localizzatore al tuo smartphone tramite Bluetooth e potrai tenere istantamente sotto controllo la posizione dei tuoi effetti personali. Con l’app SmartThingsFind potrai monitorare senza difficoltà il loro stato e sapere subito dove si trovano. Il localizzatore Samsung è studiato per essere attaccato senza difficoltà alle chiavi, alla borsa o persino al collare del tuo amico a quattro zampe.

Inoltre se l’oggetto è nelle vicinanze potrai far emettere un avviso acustico al tag in modo da individuarlo più facilmente. La rete SmartThingsFind è studiata invece per individuarlo nel caso in cui si trovi distante da te.

Una delle funzioni più utili di questo dispositivo è la modalità Smarrito. Sei perdi qualcosa con il suo SmartTag attaccato, chi lo trova potrà scansionare il tag con il proprio smartphone e vedere le informazioni di contatto che avrai scelto di condividere. Così, aumenteranno le possibilità di recuperare i tuoi effetti personali smarriti.

Questa tipologia di dispositivo è studiata per avere una batteria a lunga durata: la batteria degli smartTag è di almeno 500 giorni, in questo modo non dovrai preoccuparti di frequente delle ricarica. Inoltre, grazie alla certificazione IP67, questi dispositivi sono resistenti all’acqua e alla polvere (quindi potrai utilizzarli senza difficoltà all’aperto).

Il loro design è sottile e leggero, perfetto per essere agganciato ovunque e non creare ingombro. Oltre ad essere molto utili nella vita di tutti i giorni, questi dispositivi sono anche una simpatica idea regalo. Su Amazon al momento il loro prezzo è di 20 euro: non lasciarteli sfuggire con il 50% di sconto!