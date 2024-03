Samsung Galaxy SmartTag2 a 22€ e ritrovi TUTTO quello che perdi (-43%)

Sottovalutare il potenziale di questo accessorio tech sarebbe un vero peccato. Samsung Galaxy SmartTag2 è un vero concentrato di tecnologia, che ti permetterà finalmente di avere la tranquillità di ritrovare cose che sei solito perdere o che temi di perdere. Per esempio, dalle chiavi allo zaino, passando per la borsa del PC e non solo.

Un dispositivo facilissimo da usare, che basta abbinare al tuo smartphone della stessa marca affinché inizi a funzionare. Essenzialmente, non dovrai occuparti attivamente di lui: l’unica cosa che bisognerà fare sarà assicurarlo all’oggetto che desideri controllare. Un banale esempio potrebbe essere quello di decidere di utilizzarlo come portachiavi! E se proprio le chiavi non dovessi più riuscire a trovarle, basterebbe aprire l’app per smartphone e seguire le istruzioni per arrivare fino a loro. Con lo sconto del 43%, da Amazon puoi portarlo a casa a 22,90€ appena con spedizioni rapide senza costi aggiuntivi, se sei iscritto ai servizi Prime. Fai in fretta: a questo prezzo rimane disponibile solitamente per pochissimo tempo.

Un dispositivo di qualità, firmato dal colosso sud coreano, progettato per funzionare in perfetta armonia con gli smartphone dello stesso brand. La manutenzione è pressoché nulla, considerando la batteria integrata con durata fino a 500 giorni.

Porta adesso a casa l’utilissimo Samsung Galaxy SmartTag2 con lo sconto del 43% su Amazon, non approfittarne sarebbe un vero piccato. Completa adesso il tuo ordine per accaparrartelo, se le scorte non sono già terminate. Sii veloce, la disponibilità è limitata.