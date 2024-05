Samsung Galaxy SmartTag2 (4 pezzi): un AFFARE imperdibile

Il Galaxy SmartTag2 di Samsung è un dispositivo che trasforma la ricerca degli oggetti in un gioco da ragazzi, e oggi puoi acquistare un pacchetto da quattro pezzi con uno sconto straordinario del 31% su Amazon. Questo sconto lo rende il momento perfetto per approfittare di questa offerta e acquistarli al prezzo speciale di soli 89,99 euro, anziché 129,90 euro.

Samsung Galaxy SmartTag2 (4 pezzi): l’occasione che stavi cercando

Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy SmartTag2 è la batteria ottimizzata. Questo dispositivo vanta un’autonomia fino a 500 giorni, permettendoti di tracciare i tuoi oggetti senza preoccupazioni. Inoltre, grazie alla modalità Risparmio energetico, la durata della batteria può essere incrementata fino al 40%, assicurando che i tuoi effetti personali siano sempre sotto controllo. Non dovrai più preoccuparti di perdere le chiavi, il portafoglio o qualsiasi altro oggetto di valore.

Il design resistente dei Samsung Galaxy SmartTag2 è un altro elemento che lo rende indispensabile. Con una classificazione IP67, questo dispositivo è progettato per resistere alla polvere e all’acqua. Che tu stia affrontando una giornata piovosa o un ambiente polveroso, il tuo SmartTag2 continuerà a funzionare perfettamente, rendendolo un compagno di viaggio ideale.

La funzionalità di modalità Smarrito è un’innovazione straordinaria. Attivando questa modalità, il dispositivo utilizza la tecnologia NFC per mostrare il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi trova il tuo oggetto, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato. Questa caratteristica aumenta significativamente le probabilità di recuperare i tuoi oggetti smarriti, offrendo tranquillità e sicurezza in ogni situazione.

Invece, la modalità Naviga rende la localizzazione degli oggetti ancora più facile. Utilizzando la funzionalità Cerca nelle vicinanze, potrai ottenere indicazioni passo-passo per trovare ciò che stai cercando. In alternativa, puoi far suonare il Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che ti guiderà rapidamente verso il tuo oggetto.

Non perdere questa occasione unica per semplificare la tua vita quotidiana con il Galaxy SmartTag2. Approfitta subito dello sconto del 31% su Amazon e falli tuoi al prezzo speciale di soli 89,99 euro.