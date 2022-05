Samsung Galaxy S9 si aggiorna ancora a 4 anni dal lancio: le novità

L’aggiornamento con le patch di marzo per Samsung Galaxy S9 sottolineano il grande lavoro del team software del colosso sudcoreano per quanto riguarda il supporto ai propri device, soprattutto per quelli che hanno ormai molti anni sulle spalle.

Sebbene lo smartphone sia ormai fuori dal programma di supporto software, il team della One UI ha avviato il rilascio del firmware G96xUSQU9FVB2 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ con le patch di sicurezza di marzo.

Samsung Galaxy S9 si aggiorna con le patch di marzo

In base alle informazioni pubblicate in rete scopriamo che il firmware è attualmente in fase di rilascio a partire dagli USA ma, considerando la policy di aggiornamento di Samsung, è altamente probabile che l’update sarà disponibile anche nel nostro Paese a partire dalla prossima settimana.

Tutti gli utenti ancora muniti dell’iconico device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

I consigli di Telefonino.net

Samsung Galaxy S9 fu lanciato nel 2018 con a bordo Android 8.0: nel corso degli anni ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 9 Pie nel 2019 e Android 10 nel 2020, il quale ha marcato la fine del supporto software per quanto riguarda le nuove versioni del sistema operativo mobile. Sebbene il device sia ormai completamente fuori il programma di aggiornamento ufficiale, è sempre un bel segnale vedere che Samsung ha rilasciato un altro update per migliorare la sicurezza del device.

Se possedete un Galaxy S9 è forse il caso di guardarsi attorno alla ricerca di un device sostitutivo: il nostro consiglio non può che ricadere sull’ottimo Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon. È un prodotto ben bilanciato sotto ogni punto di vista e in più riceverà ben 4 aggiornamenti Android e fino a 5 anni di aggiornamenti software.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy S9 : tutti i prezzi

Il miglior prezzo per Samsung Galaxy S9 è quello offerto da Trovaprezzi: 20,99€. E' la miglior opzione oggi

Tutte le offerte accessibili attualmente, raccolte in una pratica tabella di confronto.