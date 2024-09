Samsung Galaxy S25 Ultra: nuovi render rivelano un design arrotondato

Al momento quello che sappiamo sul Samsung Galaxy S25 Ultra non è molto, ma abbastanza per farci un’idea di come sarà il nuovo smartphone del colosso sudcoreano. Infatti, a una settimana dall’annuncio di iPhone 16, sono stati pubblicati nuovi render che svelano il possibile futuro design della serie Ultra di Samsung.

Sei curioso di capire come sarà tra le tue mani e come apparirà alla vista? Rispetto al suo predecessore, quello che balza subito all’occhio sono le linee decisamente più arrotondate. Un richiamo al design di iPhone che potrebbe piacere ad alcuni, ma ad altri no. Infatti, gli utenti abituati alle forme squadrate degli ultimi Samsung Galaxy Ultra potrebbero storcere il naso.

Ad aver rivelato il possibile nuovo design di Samsung Galaxy S25 Ultra è stato un render del leaker Ice Universe, pubblicato su X il 15 settembre:

S24 Ultra vs S25 Ultra Questo è il contrasto più diretto. L’S25U ha rimosso la spessa e pesante cornice centrale in metallo, il che lo fa sembrare più sottile e leggero.

Samsung Galaxy S25 Ultra: pregi e difetti del probabile nuovo design

Tutti si aspettano che il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà uno smartphone rivoluzionario, dopo il grande debutto della Galaxy AI con Galaxy S24 Ultra, ma sarà veramente così? Abbiamo alcune notizie lato prestazioni e specifiche tecniche, ma fino ad oggi non si sapeva nulla – o quasi – in merito al design. Un leak di Ice Universe, pubblicato su X, ci ha rivelato la probabile “forma” del prossimo top di gamma di casa Samsung. Quali sono i pregi e quali i difetti?

Partiamo dai pregi. Il fatto che la scocca sia così sottile e arrotondata suggerisce un peso notevolmente inferiore per il nuovo modello top di gamma. Piacevole da tenere in mano e utilizzare nella quotidianità, potrebbe raggiungere un ottimo risultato lato portabilità. L’unico difetto potrebbe essere l’aspetto estetico al quale erano abituati i fedelissimi.