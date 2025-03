Samsung Galaxy S25 Ultra da 1 TB: promo incredibile su Amazon, è il nuovo minimo (-663€)

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è protagonista di una promo flash su Amazon davvero incredibile: lo smartphone è acquistabile con fino a 663 euro di sconto e con la possibilità di ridurre il prezzo fino a 1.196 euro, con anche l’opzione per il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

La promo prevede uno sconto extra del 5% per gli utenti Amazon Prime oltre a 100 euro di sconto fisso utilizzando il codice SAMSUNG100 al momento del check out. In più, è possibile sfruttare uno sconto di 150 euro pagando con una carta American Express. Combinando tutti gli sconti è possibile ottenere un risparmio di 663 euro rispetto al prezzo di listino (1.859 euro).

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Ricordiamo, inoltre, che il Galaxy S25 Ultra acquistato su Amazon è disponibile con 3 anni di garanzia, senza alcun costo aggiuntivo.

Come evidente dall’immagine qui di sotto, il prezzo si riduce fino a 1.346 euro con lo sconto del 5% dedicato agli utenti Prime e il codice SAMSUNG100 che garantisce un taglio di prezzo di 100 euro. In più, pagando con Amex è possibile ottenere il prezzo indicato di 1.196 euro.

Samsung Galaxy S25 Ultra: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato di una scheda tecnica senza punti deboli con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da vari tagli di storage, fino a 1 TB. C’è anche un display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W e alla ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 15 con One UI e Galaxy AI oltre che con la garanzia di 7 major update.

Per sfruttare la promo in corso su Amazon basta premere sul box qui di sotto.