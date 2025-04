Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: tutti in offerta su Amazon con prezzi mai visti

È il momento di acquistare un nuovo Galaxy S25: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile sfruttare uno sconto extra su tutte e tre le varianti della gamma (il compatto Galaxy S25, il Galaxy S25 Plus e il top di gamma Galaxy S25 Ultra). La promo è da cogliere al volo e prevede l’applicazione di un coupon per ottenere un risparmio aggiuntivo (basta spuntare la casella presente in pagina prima di aggiungere lo smartphone al carrello). Le promozioni permettono di ottenere fino a 519 euro di sconto rispetto al prezzo di listino e sono destinate a terminare a breve.

Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra in offerta su Amazon

Con l’offerta in corso è possibile acquistare:

In questo modo è possibile arrivare a un massimo di 519 euro di sconto. L’acquisto è sempre disponibile anche con pagamento rateizzato e con la possibilità di optare per le 5 o le 12 rate (in base all’opzione disponibile per il proprio account) con le singole rate che saranno addebitate sulla carta di debito o sulla carta di credito fornita dall’utente, senza alcun interesse.