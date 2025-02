Samsung Galaxy S25: lo sblocco con il volto è migliorato rispetto agli S24?

Gli attuali possessori di uno fra i nuovi modelli della serie Samsung Galaxy S25 hanno iniziato a notare alcuni dettagli interessanti già dopo i primi giorni di utilizzo, tra cui miglioramenti significativi nello sblocco facciale, nonostante l’azienda non abbia mai sottolineato dei passi in avanti a riguardo.

A differenza di Apple, che utilizza il sistema Face ID basato su un hardware dedicato per la scansione 3D, Samsung continua a fare affidamento su una tecnologia 2D, meno sicura e meno efficace in condizioni di scarsa illuminazione.

Tuttavia, coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S25, S25+ o S25 Ultra riferiscono di un riconoscimento facciale ancora più rapido ed affidabile, anche in condizioni di bassa luminosità ambientale e da angolazioni più ampie rispetto ai modelli precedenti.

Sblocco facciale notevolmente migliorato a bordo dei nuovi Samsung Galaxy S25

Questa maggiore efficienza, sebbene non pubblicizzata da Samsung, sembra essere piuttosto evidente per chi proviene da dispositivi più vecchi, come la serie dei Galaxy S22. Test comparativi condotti da Android Authority evidenziano come le prestazioni dello sblocco facciale con il Galaxy S25 standard sia paragonabile a quello del “vecchio” top di gamma, il Samsung Galaxy S24 Ultra, indicando che i progressi compiuti potrebbero essere legati a specifiche ottimizzazioni software piuttosto che a cambiamenti dell’hardware.

Oltre allo sblocco facciale, ci sono altri aggiornamenti non dichiarati che stanno emergendo grazie all’uso quotidiano. Ad esempio, la serie dei Samsung Galaxy S25 include altoparlanti di qualità superiore e supporta la ricarica rapida a 45W, con il cavo incluso nella confezione: un dettaglio che molti utenti apprezzano. Questi miglioramenti, sebbene non siano stati al centro della campagna di lancio, contribuiscono a rendere i nuovi Samsung Galaxy S25 una scelta da prendere in considerazione per chi cerca un’esperienza utente più raffinata e performante, nonostante prezzi di vendita certamente alla portata di pochi.