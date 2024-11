Samsung Galaxy S25, la ricarica wireless potrebbe essere più lenta

Tutti i segnali indicano che il lancio della gamma Samsung Galaxy S25 è dietro l’angolo. Le indiscrezioni più recenti hanno ormai rivelato diversi dettagli chiave su design e specifiche tecniche. Perfino la FCC ha elencato la serie Galaxy S25, suggerendo un annuncio imminente. Tuttavia, sembra che ci sarà un notevole downgrade rispetto alla capacità di ricarica wireless, che ha fatto storcere il naso a parecchi utenti.

Ricarica da 15 W a 9 W? Lo dice la FCC

Alcune settimane prima di lanciare nuovi smartphone a livello globale, le aziende li registrano presso la FCC. Individuare un dispositivo su tali elenchi significa, solitamente, che mancano pochissime settimane al lancio. Samsung non ha ancora confermato alcuna data ufficiale per Galaxy S25, ma alcune indiscrezioni suggeriscono un prossimo evento Unpacked in programma per il 22 o 23 gennaio 2025.

Oltre a indicare un lancio imminente, gli elenchi della Federal Communications Commission confermano i numeri di modello e alcuni dettagli chiave sulle specifiche tecniche dei dispositivi. Tutti i telefoni, come riporta il portale 91mobiles, condivideranno la maggior parte delle funzionalità di connettività, eccezion fatta per UWB, l’ultrawide-band che sarà limitata a Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Non ci saranno cambiamenti nel reparto di ricarica rapida. I modelli Plus e Ultra rimarranno fermi ai classici 45 W, che diventano 25 W per il modello base. Tuttavia, la FCC suggerisce che ci sarà un notevole downgrade della ricarica wireless per quanto riguarda il Galaxy S25 (base) che, stando al rapporto, supporterà solo 9 W di ricarica wireless. Per riferimento il Galaxy S24 supportava una ricarica wireless da 15 W. Alcuni utenti suggeriscono che possa, tuttavia, trattarsi di un errore nella pubblicazione dell’elenco.