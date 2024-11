Samsung Galaxy S25, la fotocamera potrebbe deludere profondamente gli utenti

Emergono nuove indiscrezioni sulle specifiche della futura (e attesa) serie Samsung Galaxy S25. Ma chi sperava in una fotocamera più performante, potrebbe restarne deluso.

Nessun upgrade in vista per le fotocamere…

La fonte, come riporta Android Headlines, spiega che tutti i telefoni della serie Galaxy S25 saranno alimentati dal SoC Snapdragon 8 Elite. Niente di nuovo: recentemente, un noto informatore aveva già confermato la notizia. L’Exynos 2500 non farà quindi, probabilmente, parte del quadro. Anche la RAM sembrerebbe confermata a 12 GB.

Tocca, poi, al tasto dolente: le fotocamere, che potrebbero deludere una grossa fetta di utenti, specialmente chi apprezzava la serie per via delle sue prestazioni fotografiche. La nuova fonte, infatti, afferma che Samsung Galaxy S25 e il modello S25+ offriranno le stesse fotocamere dei loro predecessori.

Vale a dire un sistema triplo con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, uno ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 10 MP con apertura f/2.4 e zoom ottico 3x. L’unico a ricevere un upgrade sarà il modello S25 Ultra, che – si dice – vanterà una nuova fotocamera ultrawide da 50 MP. Un incremento di ben 12 MP rispetto al predecessore.

Stesso destino per quanto riguarda la batteria

A quanto pare, anche la capacità della batteria rimarrà invariata: 5000 mAh per la versione Ultra, 4900 mAh per S25+ e 4000 mAh per S25. Lo stesso vale per la velocità di ricarica, che “bloccherà” di fatto il modello base (Galaxy S25) a soli 25 W. L’Intelligenza Artificiale dovrebbe essere uno dei fulcri dei nuovi dispositivi al lancio, ma anche questa è un’informazione piuttosto scontata visti i recenti passi da gigante di questa tecnologia.

Anche il prezzo dovrebbe rimanere lo stesso, smentendo una precedente voce di corridoio che vedeva per Samsung Galaxy S25 Ultra un costo più elevato. Il lancio dovrebbe collocarsi all’inizio del 2025, presumibilmente a gennaio. Trattandosi di indiscrezioni, è sempre bene ricordare che potrebbero non corrispondere alla realtà effettiva: sono quindi da prendere sempre con le pinze.