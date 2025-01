Samsung Galaxy S25 in promo su Amazon: fino a 450€ di extra sconto per tutte le varianti

I nuovi Samsung Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra sono disponibili in preordine su Amazon: sfruttando il codice promo UNPACK200, da aggiungere al momento del check-out, prima di completare il pagamento, è possibile ottenere 200 euro di extra sconto.

Questa promo si somma ai 100 euro di extra sconto per gli utenti Prime Student (servizio accessibile agli studenti universitari, con 3 mesi di prova gratuita) e ai 150 euro di extra sconto per chi paga con American Express (100 euro per S25/S25 Plus).

Le promo in questione si sommano alla promo “raddoppio” Giga che permette di acquistare la versione con il doppio della memoria al prezzo della versione base. Complessivamente, quindi, la promozione in corso su Amazon garantisce fino a 450 euro di extra sconto per i nuovi Galaxy S25. Combinando le promo, i prezzi proposti sono:

Galaxy S25 256 GB al prezzo di 729 euro ; con gli sconti Prime Student e American Expressi si può ridurre il prezzo fino a 529 euro

al prezzo di ; con gli sconti Prime Student e American Expressi si può ridurre il prezzo fino a Galaxy S25 Plus 512 GB al prezzo di 989 euro ; con gli sconti Prime Student e American Expressi si può ridurre il prezzo fino a 789 euro

al prezzo di ; con gli sconti Prime Student e American Expressi si può ridurre il prezzo fino a Galaxy S25 Ultra 512 GB al prezzo di 1.299 euro; con gli sconti Prime Student e American Expressi si può ridurre il prezzo fino a 1.049 euro

Per accedere alle offerte basta premere sui box qui di sotto e poi aggiungere il codice sconto UNPACK200 (i prezzi indicati nei box sono da scontare con il coupon indicato e, eventualmente, con le promo per Prime Student e American Express).

Samsung Galaxy S25: come sfruttare la promo su Amazon

Per sfruttare la promo è necessario aggiungere lo smartphone desiderato al carrello e poi inserire il codice sconto UNPACK200 andando in:

Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale

Inserisci un buono regalo, un coupon o un codice promozionale.

Per ridurre ulteriormente la spesa è possibile:

pagare con una carta American Express , ottenendo fino a 150 euro di sconto aggiuntivo

, ottenendo attivare Amazon Prime Student, con 3 mesi di prova gratuita, per ottenere 100 euro di sconto

Le offerte sono disponibili qui di sotto: