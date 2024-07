Samsung Galaxy S24 Ultra, un aggiornamento migliorerà la fotocamera

Samsung ha lanciato la serie Galaxy S24 soltanto qualche mese fa: ottimi dispositivi di fascia alta, annoverati tra i migliori dal punto di vista del comparto fotografico, che presto potrebbe migliorare ancor più grazie a un aggiornamento che, stando al leaker Ice Universe, dovrebbe arrivare ad agosto.

Come migliorerà la fotocamera di Galaxy S24 Ultra

Secondo quanto riferito dal leaker, questo importante aggiornamento software per la fotocamera sarà riservato ai modelli Galaxy S24 Ultra e dovrebbe essere rilasciato per agosto, portando con sé diversi miglioramenti chiave.

Miglior HDR, bilanciamento del bianco migliorato, correzioni per la sovraesposizione, riduzione del fenomeno di over-processing, ottimizzazione avanzata dei volti e dello zoom video saranno gli aggiornamenti introdotti nel nuovo update, tuttavia con un grande assente: un miglioramento della qualità per gli scatti effettuati con zoom superiori a 10x, sia in modalità normale che notturna.

Samsung Galaxy S24 Ultra racchiude nel suo comparto fotografico una potenza notevole, anche senza aggiornamenti. È infatti dotato di una fotocamera principale da 200 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e due fotocamere con zoom: un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un obiettivo da 50 MP con zoom 5x.