Samsung Galaxy S24 Ultra: triplo sconto FOLLIA su Amazon, puoi risparmiare 741 euro

Mettiti comodo perché stiamo per spiegarti come ottenere su Amazon il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra a soli 758,19 euro invece di 1499. Sì, hai letto bene: un risparmio complessivo di 741 euro che ti è dato in ordine da:

Sconto del 29% già attivo Cashback di 200 euro riscattabile su Samsung Members Sconto ulteriore di 100 euro riservato se sei abbonato Prime Student

Andiamo quindi per ordine e vediamo come fare subito dopo il pulsante.

Come avere il Samsung Galaxy S24 Ultra con 741 euro di sconto su Amazon

Andiamo subito a vedere cosa devi fare per avere questo incredibile triplo sconto. Prima di tutto assicurati che la prima offerta del 29% sia ancora disponibile, poi completa semplicemente l’acquisto su Amazon facendo attenzione che il telefono sia venduto e spedito da Amazon stessa, come indicato nell’immagine seguente.

Qui puoi avere subito il primo “secondo” sconto: devi sottoscrivere un abbonamento Prime Student, riservato a qualunque studente universitario o scolastico di qualsiasi età. Una volta fatto al checkout vedrai attivarsi in automatico uno sconto di 100 euro sul prezzo di acquisto.

Ora arriva la parte del cashback: completato l’acquisto, dovrai registrarlo su Samsung Members entro il 23 agosto in modo da ricevere 200 euro di rimborso. Tra questo e Prime Student aggiungerai complessivamente 300 euro di sconto al primo sconto che trovi già in pagina pagando di fatto il tuo S24 Ultra a soli 758,19 euro invece di 1499.

Samsung Galaxy S24 Ultra è l’ultimo top gamma della casa coreana dotato di display Dynamic AMOLED da 6.8 pollici QHD+ con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12GB di RAM, 256GB di memoria interna, fotocamera principale con AI da 200 megapixel, ultra-grandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel e batteria da 5000mAh.