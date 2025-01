Samsung Galaxy S24 Ultra: super prezzo su Amazon con l'offerta di oggi

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è in offerta su Amazon e diventa uno dei best buy del momento per la fascia alta del mercato. Il top di gamma di Samsung, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 894 euro per la versione da 256 GB (attenzione: ci sono pochi pezzi disponibili) mentre la versione da 512 GB, probabilmente la più interessante della gamma, viene proposta in offerta a 1.049 euro. Entrambe le promo riguardano la versione venduta direttamente da Amazon dello smartphone. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un best buy su Amazon

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24 Ultra non ha punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ci sono, inoltre, 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage.

Tra le specifiche troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless e una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 7 major update in arrivo nel corso del prossimo futuro (Android 15 arriva a gennaio).

