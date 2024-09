Samsung Galaxy S24 Ultra, sconto top su eBay: fotocamera da 200 MP e Snapdragon 8 Gen 3

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è attualmente in offerta su eBay a 949,99€, utilizzando il codice sconto PSPRSETT24, rispetto al prezzo originale di circa 1300€.

Il Galaxy S24 Ultra offre l’apice dell’innovazione tecnologica di Samsung per il 2024, grazie a un design elegante e prestazioni di livello assoluto. Dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 3088 x 1440 pixel e una densità di pixel di 501 ppi, garantisce immagini estremamente nitide, vivaci e luminose, ideali per la visualizzazione di contenuti multimediali e per il gaming. Il refresh rate adattivo a 120Hz offre una fluidità senza precedenti, rendendo ogni interazione con lo schermo rapida e reattiva.

Il comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale da 200 MP che utilizza la tecnologia Super Quad Pixel per scatti eccezionali in qualsiasi condizione di luce. È accompagnata da tre altri sensori (12 MP ultra-grandangolare, 10 MP teleobiettivo e 50 MP per lo zoom ottico) che offrono una versatilità invidiabile per scattare foto dettagliate e professionali. La fotocamera frontale da 12 MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

All’interno, il processore Snapdragon 8 Gen 3 assicura prestazioni elevate anche con le app più esigenti, supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB. La batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida e wireless, garantisce un’autonomia duratura, consentendo di usare il dispositivo per un’intera giornata senza preoccupazioni.

Con la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, la compatibilità con la S Pen (venduta separatamente) e il supporto per la rete 5G, il Galaxy S24 Ultra è progettato per resistere nel tempo e offrire un’esperienza di utilizzo completa e personalizzata.

Approfitta ora di questa offerta su eBay e acquista uno degli smartphone più avanzati sul mercato al miglior prezzo possibile.