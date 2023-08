Samsung Galaxy S24 Ultra: rifatevi gli occhi con questo concept (FOTO)

Siete curiosi di scoprire come sarà fatto il prossimo Samsung Galaxy S24 Ultra? Onestamente anche noi, ma in queste ore è emerso sul web un affascinante render 3D che ci illustra come potrebbe essere fatto il design del nuovo top di gamma sudcoreano.

Sappiamo che mancano ancora diversi mesi al suo debutto, anche se i rumors stanno iniziando a trapelare sul web con insistenza. I device godranno di numerosi cambiamenti; ci aspettiamo un design rinnovato, nuovi pannelli OLED M13, nuovi processori potentissimi e molto altro ancora. Grazie ad un leak però, possiamo dare un’occhiata a quella che sarà l’estetica della variante più costosa (ed esclusiva).

Samsung Galaxy S24 Ultra: tante novità fuori e dentro la scocca

Uno dei rumor più importanti inerenti il prossimo flagship di casa Samsung riguarda la sua scocca in titanio; ciò potrebbe essere dovuto al fatto che anche i melafonini di prossima generazione (iPhone 15 Pro e Pro Max) potrebbero disporre di un telaio con l’esclusivo materiale premium, proprio come abbiamo visto anche in Apple Watch Ultra. L’estetica però, non dovrebbe discostarsi troppo dalle generazioni passate; lo schermo sarà leggermente più grande (forse da 6,9″) e ci sarà un nuovo pannello OLED a 144 Hz (LTPO di terza generazione). Non mancherà un grosso quantitativo di RAM e tanto storage a bordo. Il processore però, potrebbe essere il futuro Snapdragon 8 Gen 3 o un chipset Exynos 2400 attualmente in produzione.

Dovremmo vedere anche un teleobiettivo rinnovato da 50 megapixel capace di scattare foto assurde anche al buio, oltre a piccole migliorie hardware al comparto fotografico. Voi cosa vi aspettate? Vi ricordiamo che le ammiraglie next-gen potrebbero arrivare sul mercato non prima di febbraio 2024.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Samsung Galaxy S24 Ultra, il modello entry level del 2022, Samsung Galaxy S24 Ultra, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.