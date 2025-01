Samsung Galaxy S24 Ultra, prezzo giù del 30%: prestazioni senza rivali e fotocamera 200 MP

Il Samsung Galaxy S24 Ultra, il top di gamma della serie Galaxy, è disponibile su Amazon al prezzo imperdibile di 1.049,00€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale. Semplicemente il meglio in termini di tecnologia, design e prestazioni.

Con un display da 6,8 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X, il Galaxy S24 Ultra offre un’esperienza visiva straordinaria. Colori vividi, neri profondi e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz rendono ogni contenuto, dai video ai giochi, incredibilmente fluido e coinvolgente.

La fotocamera principale da 200 MP, supportata da un sistema avanzato di lenti e intelligenza artificiale, consente di scattare foto con dettagli eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo zoom ottico 10x e 3x aggiunge versatilità, mentre le modalità fotografiche avanzate offrono risultati professionali.

Equipaggiato con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il Galaxy S24 Ultra garantisce prestazioni senza interruzioni e spazio sufficiente per archiviare app, foto e video. Il potente processore di ultima generazione assicura velocità e reattività anche con le applicazioni più esigenti.

La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia eccellente, accompagnata da una ricarica rapida e wireless per una maggiore praticità. Inoltre, la S Pen inclusa amplia le possibilità creative e di produttività, rendendo il Galaxy S24 Ultra perfetto per prendere appunti, disegnare e lavorare in mobilità.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon: rimane ancora pochissimo tempo. E sì, al momento del checkout – se lo desideri – potrai decidere di pagarlo a rate!