Samsung Galaxy S24 Ultra, la BOMBA: mega sconto e Galaxy Tab S9 FE in OMAGGIO

Una promozione Amazon incredibile, quella attualmente disponibile. Potrai fare il pieno di tecnologia di alta qualità a prezzo strepitoso. Lo spettacolare Samsung Galaxy S24 Ultra puoi portarlo a casa in sconto e non solo: in omaggio ricevi anche l’esclusivo Galaxy Tab S9 FE.

Per approfittarne, semplicemente completa al volo il tuo ordine e segui le istruzioni riportate direttamente su Amazon. In questo modo, potrai ricevere a casa il tuo tablet, completamente gratis. Lo smartphone lo prendi a 1439€ invece di 1619€ nell’edizione con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione.

Una promo straordinaria per un back to school e back to office pieno di tecnologia! Due prodotti perfetti per la produttività, complementari e di eccezionale qualità. Lo smartphone, top gamma del momento, non ha certamente bisogno di presentazioni. Con la sua penna, puoi dare libero sfogo alla creatività, prendere appunti e non solo. L’eccellente tablet sarà il compagno ideale per quando hai bisogno di un display ancora più ampio.

Partecipare alla promozione è semplicissimo. Basta completare l’ordine di Samsung Galaxy S24 Ultra, che ora prendi in sconto a 1439€ in versione 12/512GB, e poi registrare il prodotto sul sito ufficiale di Samsung entro il 4 novembre. In questo modo, potrai assicurarti l’esclusivo tablet Galaxy Tab S9 FE. Non perdere l’occasione del momento: a questo prezzo, e con questa campagna esclusiva, durerà pochissimo.