Samsung Galaxy S24 Ultra in sconto (-100€) e con il tablet S9 FE in omaggio (su Amazon)

Il potentissimo Samsung Galaxy S24 Ultra 5G, il flagship Android più esclusivo e originale che ci sia, oggi si trova in super sconto al prezzo sensazionale di soli 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon con tantissimi vantaggi al seguito. In primo luogo dobbiamo dirvi che risparmierete ben 100% sul valore di listino, pari al 7% del costo complessivo e in più, in omaggio, riceverete il pratico tablet Galaxy Tab S9 FE. Cosa aspettate a comprarlo? A questa cifra si tratta di uno dei migliori dispositivi di fascia alta che si possano prendere dal noto portale di e-commerce americano. Non di meno, vi ricordiamo che ci sarà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Il modello in questione ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco perché comprarlo

Il Galaxy S24 Ultra 5G di Samsung è un top di gamma incredibile e ha un design mozzafiato con schermo flat AMOLED QHD+ da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz (LTPO di seconda generazione), cornici sottili e foro per la selfiecam. È l’unico terminale che dispone della S Pen incorporata nella scocca e ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da un modem 5G e da 12 GB di RAM.

Lo storage è da 256 GB di memoria interna; la batteria invece, è da oltre 5000 mAh e promette un giorno di autonomia con una singola carica. A proposito, si ricarica rapidamente via USB Type-C o sfruttando la wireless charging. La fotocamera è da 200 Megapixel e gira video in 8K a 30 fps senza il minimo problema. A soli 1399,00€ con in omaggio il tablet Galaxy Tab S9 FE è da comprare immediatamente.