Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta: sconto esagerato, anche a rate con PayPal

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il flaghsip phone del momento. Con il suo design carismatico e una scheda tecnica davvero all’avanguardia, l’S24 Ultra si posizione come il miglior top di gamma Android attualmente disponibile sul mercato.

Oggi è in offerta su eBay a 1049€, con un risparmio di diverse centinaia di euro sul suo normale prezzo di listino.

Con una luminosità che raggiunge i 2600 nits, quello del Galaxy S24 Ultra è uno dei display più luminosi disponibili su uno smartphone, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello Dynamic AMOLED di 6,8 pollici con risoluzione QHD+ è rivestito con Corning Gorilla Armor, che lo rende meno riflettente e più resistente ai graffi rispetto ai modelli precedenti​.

Nel comparto hardware, il Galaxy S24 Ultra è alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 3, che offre un miglioramento delle prestazioni del 20% per la CPU, del 30% per la GPU e del 41% per l’NPU rispetto al Galaxy S23 Ultra. Questo si traduce in una gestione più efficiente del calore grazie a una camera di vapore che è il 92% più grande rispetto al modello precedente.

Per quanto riguarda le fotocamere, il S24 Ultra sfoggia una configurazione impressionante con una camera principale da 200 MP. La fotocamera teleobiettivo da 10 MP supporta uno zoom ottico 3x e la fotocamera ultra-wide da 12 MP aggiunge versatilità. Questo sistema di fotocamere supporta la registrazione video in 8K a 30 fps e in 4K a 120 fps.

Per questa generazione, Samsung ha fatto un lavoro importantissimo sul fronte dell’intelligenza artificiale, implementando a livello nativo diverse feature piuttosto utili. Il Galaxy S24 Ultra integra funzionalità AI come la modalità interprete per conversazioni dal vivo e la traduzione in tempo reale durante le chiamate. Mentre gli strumenti di editing AI nel nuovo app Gallery permettono modifiche creative come la rimozione di elementi di distrazione dallo sfondo delle foto e il ricollocamento degli oggetti nelle immagini​.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra si posiziona come uno dei migliori smartphone per professionisti e creatori, offrendo una combinazione di potenza, versatilità e innovazioni AI che lo distinguono nettamente da tutti gli altri top di gamma. Per tutti questi motivi, noi ti consigliamo di non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato e di acquistarlo subito a 1049€, con un grande risparmio sul suo prezzo di lancio.