Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta flash su Amazon, ora è imperdibile (-740€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è protagonista di una nuova offerta bomba su Amazon: sfruttando il cashback di 300 euro garantito da Samsung (dopo la registrazione dello smartphone su Samsung Members) è possibile acquistare il top di gamma della casa coreana al prezzo scontato di 769 euro (1.069 – 300 euro di cashback) con uno sconto di quasi il 50% rispetto al prezzo di lancio. La promo garantisce uno sconto di 740 euro rispetto al prezzo di lancio.

Si tratta di un’offerta da cogliere al volo: a questo prezzo, infatti, il Galaxy S24 Ultra non ha rivali e rappresenta il best buy assoluto del settore smartphone. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per tutti i dettagli sulla promo cashback e per completare l’acquisto del top di gamma basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: ora non ha rivali

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma da prendere oggi. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel e per il sistema operativo Android 14 con One UI con 7 anni di aggiornamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 769 euro, sfruttando il cashback di 300 euro garantito da Samsung che riduce la spesa effettiva rispetto ai 1.069 euro richiesti da Amazon in fase di acquisto. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.