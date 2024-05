Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta con un PREZZO IRREALE su Amazon (-584€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è protagonista di un‘offerta incredibile su Amazon, raggiungendo un nuovo minimo storico. La versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.035 euro invece di 1.619 euro, con ben 584 euro di sconto rispetto al listino.

Da notare, inoltre, che è possibile anche pagare in 12 rate mensili, senza interessi e con carta di debito, e che chi effettua l’acquisto riceverà in omaggio il Galaxy Watch 6 (i dettagli sulla promozione sono disponibili premendo sul box qui di sotto). L’offerta è a tempo limitato.

AGGIORNAMENTO: il prezzo è aumentato ma l’offerta resta molto interessante, anche considerando la possibilità di ricevere il Galaxy Watch 6 in omaggio e di poter pagare in 12 rate. Ora, il Galaxy S24 Ultra da 512 GB è acquistabile a 1.199 euro, con 420 euro di sconto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo è un best buy assoluto

Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, vera e propria garanzia di prestazioni al top. Da notare anche 12 GB di RAM, 512 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. In confezione, inoltre, c’è la S-Pen.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB di storage con un prezzo di 1.035 euro e uno sconto di 584 euro rispetto al listino. C’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto optando per il pagamento in 12 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.