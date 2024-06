Samsung Galaxy S24 Ultra: il prezzo crolla, è l'OFFERTA TOP di oggi (-597€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è uno dei migliori top di gamma sul mercato, con una scheda tecnica completa e senza punti deboli. In questo momento, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 902 euro invece di 1.499 euro, con uno sconto di 597 euro rispetto al prezzo di listino ottenibile grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto SMARTPHONE24, da aggiungere al carrello al momento del pagamento. Lo sconto è valido fino al 30 giugno. C’è anche la possibilità di pagare con PayPal e scegliere l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: è il top di gamma da prendere oggi

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è dotato di una scheda tecnica al top del mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Ci sono poi quattro fotocamere posteriori e il sistema operativo Android 14, con la personalizzazione della One UI e ben 7 anni di aggiornamenti garantiti.

