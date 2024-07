Samsung Galaxy S24 Ultra: il prezzo cala a meno di 900€, ora è un BEST BUY

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 894 euro, grazie alla nuova offerta eBay in corso in questo momento, che prevede la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal oltre che una garanzia di 24 mesi sul prodotto. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un top di gamma senza rivali

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone giusto su cui puntare oggi per chi cerca un top di gamma completo e ricco di funzionalità. Tra le specifiche c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia di prestazioni al top, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Il top di gamma di Samsung è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel, oltre che del sistema operativo Android 14, con One UI e Galaxy AI oltre che con ben 7 anni di aggiornamenti garantiti. C’è anche la S-Pen oltre al chip NFC e a un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo scontato di 894 euro, con possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi completare il pagamento. Lo smartphone ha garanzia di 24 mesi. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.