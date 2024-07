Samsung Galaxy S24 Ultra è sempre più conveniente con QUEST'OFFERTA (-604€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra si conferma, sempre di più, come il top di gamma su cui puntare oggi. Grazie alla nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 895 euro invece di 1.499 euro. Si tratta, quindi, di una promo che garantisce 604 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio dello smartphone, acquistabile anche in 3 rate senza interessi con PayPal e dotato di Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo è da prendere subito

Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone da comprare oggi per chi cerca un valido top di gamma. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una quadrupla fotocamera posteriore e include il sistema operativo Android 14 con One UI e 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra con un prezzo scontato di 895 euro e con 604 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi, e con Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per una colorazione dello smartphone.