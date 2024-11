Samsung Galaxy S24 Ultra è il RE del Black Friday Amazon: sconto CLAMOROSO (-32%)

Se dovessimo fare subito delle candidature per stabilire la migliore offerta della Settimana del Black Friday 2024 di Amazon dovremmo per forza inserire Samsung Galaxy S24 Ultra: il flagship del colosso coreano è disponibile ad un minimo storico pazzesco e puoi portartelo a casa a soli 989 euro invece di 1499, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate.

Samsung Galaxy S24 Ultra: a questo prezzo è il tuo regalo di Natale

Con Samsung Galaxy S24 Ultra puoi farti un regalo di Natale anticipato assolutamente magnifico, specie a questo prezzo. Parliamo dell’apice della tecnologia Samsung, che mette insieme innovazioni e design, con prestazioni senza compromessi e caratteristiche di livello superiore sotto tutti gli aspetti. Ecco la scheda:

Display QHD+ Dynamic Amoled 2X da 6,8 pollici con luminosità fino a 2600 nit, perfetta sotto ogni condizione di luce, e protetto da Corning Gorilla Armor Glass

con luminosità fino a 2600 nit, perfetta sotto ogni condizione di luce, e protetto da Processore AI che ottimizza ogni aspetto dell’esperienza d’uso: dalle foto alle traduzioni fino agli appunti che puoi prendere con la S Pen

che ottimizza ogni aspetto dell’esperienza d’uso: dalle foto alle traduzioni fino agli appunti che puoi prendere con la S Pen Fotocamera principale da 200 megapixel con foto incredibili e dettagli sorprendenti anche al buio

con foto incredibili e dettagli sorprendenti anche al buio Struttura in titanio e resistenza certificata IP68

e resistenza certificata IP68 Batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 25W e caricatore incluso

con ricarica rapida a 25W e caricatore incluso 12GB di RAM e 256GB di memoria interna

Un telefono eccezionale, tuttofare, con cui scattare foto dal dettaglio senza senso, goderti il gaming o lavorare in mobilità. L’offerta Black Friday Amazon è da non farsi scappare per nessun motivo al mondo: acquistalo a 989 euro invece di 1499.