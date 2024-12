Samsung Galaxy S24 Ultra da 512 GB: prezzo scontato su Amazon, è sempre il top

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è in offerta su Amazon: la versione da 512 GB, infatti, torna in sconto dopo il Black Friday e continua ad essere la scelta giusta per chi vuole acquistare il top di gamma di Samsung. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro, invece di 1.619 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: il top di gamma da prendere

Il Samsung Galaxy S24 Ultra ha tutto quello che serve per garantire prestazioni elevate. Tra le specifiche troviamo, infatti, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che viene affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

