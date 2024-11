Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB al minimo storico su Amazon con l'offerta di oggi (-660€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Il top di gamma di Samsung, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.859 euro, beneficiando così di 660 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. La promo è valida per varie colorazioni e consente, agli utenti Amazon abilitati, anche la possibilità di acquistare lo smartphone con pagamento in 5 rate. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB al minimo su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Ultra continua ad essere il top di gamma di riferimento del mercato, con un rapporto qualità/prezzo al top. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refrehs rate di 120 HZ a cui si affianca il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Lo smartphone è dotato di 12 GB di RAM e 1 TB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica wireless. Lo smartphone ha quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 7 major update.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra da 1 TB al prezzo scontato di 1.199 euro, con 660 euro di sconto rispetto al listino e con la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon.