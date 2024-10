Samsung Galaxy S24 Ultra cala a 883€ su Amazon con la promo cashback

Tra i protagonista della Festa delle Offerte Prime c’è spazio anche per il Samsung Galaxy S24 Ultra che, grazie alla promo cashback (con 300 euro di rimborso in caso di acquisto garantiti con la registrazione del prodotto a Samsung Members) è ora acquistabile al prezzo scontato di 883 euro, per la versione da 256 GB. In sconto ci sono anche le versioni da 512 GB, proposta a 933 euro, e da 1 TB, disponibile a 1.199 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un vero best buy tra i top di gamma

Con il Samsung Galaxy S24 Ultra è possibile acquistare uno dei migliori top di gamma (o probabilmente il migliore) tra le tante proposte disponibili sul mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ci sono, inoltre, anche 12 GB di RAM e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh e può contare su tre fotocamere posteriori, con sensore principale da 200 Megapixel. Lato software, invece, troviamo il sistema operativo Android 14 con One UI e fino a 7 major update garantiti.

